ÖZET Lüksemburg - Türkiye maç sonucu: 0-2

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında deplasmanda Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti ve grubunda 3'te 3 yaptı.

Maçtan önemli anlar

Lüksemburg - Türkiye maçı başladı.

Milli Takım maça baskılı başladı. Ön alanda yaptığımız baskıyla Lüksemburglu futbolcuların oyun kurmasını engelliyoruz.

10. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortaya Çağlar etkili bir kafa vuruşu yaptı, Lüksemburg kalecisi Moris kornere çeldi.

Net gol kaçtı!

14. dakikada sağ kanattan Zeki, çok iyi taşıdı topu ve kale önündeki Halil'e gönderdi. Onun çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Doğukan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına iyi giren Halil karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Hakan Çalhanoğlu ile öne geçtik

35. Dakikada Milli Takımımız penaltı kazandı.Hakan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Çağlar arka direkte kafayı vurdu. Top savunmada Leandro Barreiro'nun eline çarptı. Hakem Nobre tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Hakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Lüksemburg deplasmanında 1-0 öne geçtik.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Milli Takım'da Orkun çıktı, Serdar Dursun oyunda.

51. dakikada sağ kanatta Cengiz'in ceza sahasına gönderdiği topa Halil'den önce savunma araya girdi. Dönen topu Hakan Çalhanoğlu tamamlamak istedi ancak kaleci gole izin vermedi.

55'te Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Moris'te kaldı.

59. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında savunma arkasına atılan topa Doğukan vurdu ancak top üstten auta gitti.

Lüksemburg golü buldu ama...

66. dakikada Ferdi'nin geri pasında top ağlarımıza gitti. Ancak hakemin pozisyonda Ferdi'ye faul yapıldığını tespit etmesiyle gol iptal edildi.

Serdar fırtınası devam ediyor

76. dakikada Cengiz'in pasında savunma araya girdi ama hata yaptı ve Serdar dursun kopu kaptı. Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptık.

85. dakikada sağ kanattan Serdar Dursun, topuğuyla Cengiz'e şık bir top bıraktı. Cengiz'in çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milli takım, grubunda 3'te 3 yaptı.









Lüksemburg - Türkiye 11'ler:

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

Türkiye: Uğurcan Çakır,Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, ,Ferdi Kadıoğlu , Dorukhan Toköz , Hakan Çalhanoğlu , Doğukan Sinik , Orkun Kökçü , Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu

Lüksemburg - Türkiye maçından notlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro üstlendi.

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takım, 3’üncü maçta Lüksemburg’a konuk oldu. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, bir önceki Litvanya maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun’un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü’ye ilk 11'de yer verdi. A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısındaki ilk 11’i şöyle:

“Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.”

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Taraftarlar, karşılaşmada A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden binlerce Türk taraftarlar, Lüksemburg’a gelerek tribünlerdeki yerlerini aldı ve ülkelerine karşılaşma boyunca destek verdi.

Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve yöneticiler de tribünden takip etti.





Stefan Kuntz'la 9. Milli sınav

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 9. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay-Yıldızlılar, 2022'de ise 5. kez sahaya çıkacak. Milliler bu yıl oynadıkları 4 mücadelede 2 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti.

Stadın tüm tribünleri kapalı

Lüksemburg'un, Türkiye'yi konuk edeceği karşılaşmaya Lüksemburg Stadı ev sahipliği yapacak. 9 bin 471 koltuk kapasiteli stadın tüm tribünleri kapalı. Tasarım olarak İngiltere'deki statları andıran saha 2021 yılında açıldı. Yaklaşık 80 milyon Euro'ya yapılan stadın zemininde hibrit çim kullanıldı. Maç saatinde havanın açık ve sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.

Diğer rakipler siftah peşinde

Grubumuzda ilk karşılaşma saat 19.00'da oynanacak. Faroe Adaları, Litvanya ile sahasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk iki maçlarından puansız ayrıldı ve amaçları, puan ya da puanları alarak grupta siftah yapmak olacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Lüksemburg-Türkiye A Milli maçları

Türkiye, Lüksemburg ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 6'sını Türkiye, 1'ini ise Lüksemburg kazandı. Ay Yıldızlılar'ın 13 golüne karşılık, Lüksemburg 6 gol kaydetti. İki ülke arasındaki 2 resmi maçın 1'ini Türkiye, 1'ini Lüksemburg kazandı.

Ay-Yıldızlılar 607. maçına çıkıyor

A Milli Takımımız, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maçta biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 820 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden millîler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Luc Holtz, 12 yıldır görevde

Grubumuzda Faroe Adaları ve Litvanya ile kıyasladığımızda en dişli takım, kesinlikle Lüksemburg. Daha önce Lüksemburg'un U21 Takımı'nı çalıştıran Luc Holtz, 12 yıldır ülkesinin A Milli Takımı'nın başında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Grubu'nda üçüncü İrlanda'nın 9 puanla averajla hemen arkasında yer alan rakibimiz, İrlanda'yı o dönem deplasmanda Gerson Rodrigues'in golüyle 1-0 yenerek büyük bir sürprize imzasını atmıştı. 2020-21 Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni 13 puanlı Karadağ'ın 3 puan gerisinde ikinci bitiren Lüksemburg, lideri deplasmanda 2-1 yenmiş, sahasında 1-0 kaybetmişti.

En skorer oyuncu Gerson Rodrigues

FIFA Sıralaması'nda 94. sıradaki Luc Holtz'un takımında Gerson Rodrigues, daha önce ülkemizde Ankaragücü'ndeydi ve geçen sezonu Eyüpspor'da tamamladı. 26 yaşındaki forvet, 45 maçta 11 golle şu anki aday kadronun en skorer oyuncusu konumunda. Onun dışında yine Eyüpspor'dan Olivier Thill ile Almanya'da Mainz'de forma giyen Leandro Barreiro, orta alanın önemli futbolcuları. İngiltere'de Huddersfield'in kadrosunda yer alan ofansif orta saha Danel Sinani, 2-0 kazanılan Litvanya maçında gollere imzasını atmıştı.