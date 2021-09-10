ÖZET | Lorient - Lille maç sonucu: 2-1
Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta son şampiyon Lille deplasmanda Lorient karşısında tutunamadı. Sezona iyi başlayamayan Lille, böylece 5.hafta sonunda 4 puanda kaldı. Burak Yılmaz, kendi kazandırdığı penaltı sonrası takımın tek golünü attı ancak bu gol puana yetmedi.
Ligue 1'in 5.hafta maçında son şampiyon Lille, deplasmanda Lorient karşısında puansız döndü. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de yer alırken sakatlığı nedeniyle Hollanda maçında da oynamayan Zeki Çelik kadroda yer almadı
Lorient, Terem Moffi'nin bir gol ve bir asist ile yıldızlaştığı maçta üç puana ulaşırken son şampiyon Lille, Gourvennec yönetiminde ilk 5 maç sonunda 4 puan alabildi. Lille adına tek golü kendi kazandırdığı penaltı sonucunda Burak Yılmaz kaydetti.
Maçtan dakikalar
GOL! 7.dakikada Armand Lauriente'nin golüyle Lorient 1-0 öne geçti
PENALTI! 24.dakikada Burak Yılmaz'a yapılan faul sonucu Lille penaltı kazandı
GOLLL!!! 25.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı
Sarı Kart! 44.dakikada Lille takımında Andre Gomes hakemden sarı kart gördü
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada oyundan Yusuf Yazıcı çıktı yerine Jonathan David girdi
DIŞARI GİTTİ! 81.dakikada sağ çaprazda topu alan Burak Yılmaz sert vurdu şutu az farkla auta gitti
GOL! 86.dakikada Lorient, Moffi'nin golüyle 2-1 öne geçti
Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 galip bitirdi.