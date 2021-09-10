ÖZET | Lorient - Lille maç sonucu: 2-1

Ligue 1'in 5.hafta maçında son şampiyon Lille, deplasmanda Lorient karşısında puansız döndü. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de yer alırken sakatlığı nedeniyle Hollanda maçında da oynamayan Zeki Çelik kadroda yer almadı

Lorient, Terem Moffi'nin bir gol ve bir asist ile yıldızlaştığı maçta üç puana ulaşırken son şampiyon Lille, Gourvennec yönetiminde ilk 5 maç sonunda 4 puan alabildi. Lille adına tek golü kendi kazandırdığı penaltı sonucunda Burak Yılmaz kaydetti.

Maçtan dakikalar

GOL! 7.dakikada Armand Lauriente'nin golüyle Lorient 1-0 öne geçti

PENALTI! 24.dakikada Burak Yılmaz'a yapılan faul sonucu Lille penaltı kazandı

GOLLL!!! 25.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı

Sarı Kart! 44.dakikada Lille takımında Andre Gomes hakemden sarı kart gördü

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada oyundan Yusuf Yazıcı çıktı yerine Jonathan David girdi

DIŞARI GİTTİ! 81.dakikada sağ çaprazda topu alan Burak Yılmaz sert vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! 86.dakikada Lorient, Moffi'nin golüyle 2-1 öne geçti

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 galip bitirdi.







