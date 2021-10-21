ÖZET Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray , deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi ve gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar'ın golünü 82. dakikada Kerem kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı başladı.

16. dakikada Savunmanın arkasına doğru gönderilen topa Kerk hareketlendi. Muslera kalesini terkederek açıyı kapattı ve topa dokundu. Seken top Kerk'e çarpıp dışarıya gitti.

Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz geçilirken iki takım da rakip kalede tehlike yaratamadı.

37. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarıya gitti.

İki takımda ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Guilherme son anda kurtardı!

53. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı! sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topa zor pozisyonda Nelsson vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme gole izin vermedi.





Babel direğe takıldı!

54. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Babel kafayı vurdu. Top direğe çarparak auta gitti.

58'de Galatasaray bu kez Mohamed ile gole yaklaştı. Sağ kanattan sıfıra inen Barış'ın ortasında Mohamed arka direkte kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

67'de hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in yerden vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

80. dakikada Morutan sağ kanattan sıfıra inip topu içeriye çevirdi. Kerem, yakın mesfaeden vuruşunu yaptı. Guilherme gole izin vermedi.

Morutan'dan harika pas Kerem'den akıl dolu gol

82. dakikada Morutan'ın harika pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda Galatasaray'ın baskısı devam etse de ikinci gol gelmedi ve maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray 11'ler...

L.Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohammed

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig 'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor 'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.

Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz ikinci kez ilk 11'de

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.