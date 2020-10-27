(ÖZET) Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son şampiyon Bayern Münih, 2. hafta maçında Lokomotiv Moscova'ya konuk oldu. Lokomotiv Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Bayern, 13. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devrede başka gol olmadı ve Alman ekibi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda ise Bayern, zor anlar yaşadı. 70. dakikada Anton Miranchuk'un attığı golle eşitliği yakalayan Moskova, dev rakibinin kalesine etkili gelmeye başladı. Kısa bir sürenin ardından hakimiyetine yine eline alan Hansi Flick'in ekibi, 79. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, üst üste 13. Şampiyonlar Ligi maçından da galibiyetle ayrıldı. Alman teknik adam Hansi Flick ise 10. Şampiyonlar Ligi maçında da fire vermedi.

A Grubu'nda 2'de 2 yapan Bavyera ekibi, 6 puanla liderliğini sürdürdü. Moskova ise 1 puanda kaldı.