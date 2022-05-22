(ÖZET) Liverpool-Wolverhampton maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Liverpool sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Manchester City'nin 1 puan gerisinde son haftaya giren Liverpool, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Liverpool maçtan 3 puanı elde etmeyi başarmış olsa da Manchester City, Aston Villa'ya puan kaybetmeyince ligi 2. sırada tamamladı.

Anfield'da oynanan maça konuk ekip hızlı başladı. Wolverhampton 3. dakikada Neto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 24. dakikada Mane ile skorun dengeye getirirken ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Liverpool 84. dakikada Salah ve 89. dakikada Robertson'un golleri ile skoru 3-1'e getirerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 92 yaptı ve 93 puana yükselen Manchester City'nin gerisinde sezonu noktaladı. Wolverhampton ise 51 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

GOL | Wolverhampton 3. dakikada Neto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da kaleci Jose Sa'nın uzun gönderdiği topta Konate topa müdahale edemedi. Savunma arkasına sarkan Jimenez dip çizgiye inerek topu kale alanına çevirdi. Neto'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.

5'| Liverpool'da sağ kanatta topla buluşan Diaz'ın ortasında ceza sahası içerisinde Matip kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

10'| Liverpool'da Matip'in savunma arkasına gönderdiği topa Diaz hareketlendi. Diaz'ın şutunda top kaleci Jose Sa'dan sekerek kaleye doğru yöneldi .Araya giren Boly son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

18'| Wolverhampton'da Ruben Neves'in savunma arkasına gönderdiği topa Neto hareketlendi. Dip çizgiye inen Neto'nun ön direğe doğru çevirdiği topa Dendoncker dokundu. Top az farkla auta gitti.

Liverpool dengeyi sağladı

GOL | Liverpool 24. dakikada Sadio Mane'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Orta alana kadar çıkan Matip'in pasında Thiago topu arkasındaki Mane'ye bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mane, şutunda fileleri havalandırdı.

39'| Liverpool savunmasının arkasına doğru atılan topta Hwang Hee-Chan topla buluştu ve şutunu gönderdi. Kaleci Allison son anda topu kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Gol geçersiz

50'| Jota'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sadio Mane aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı.

64'| Ceza sahası dışında topla buluşan Arnold'un sert şutunda Top kaleciden döndü. Dönen topa Salah gelişine vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

68'| James Milner'ın ara pasında Boly müdahale edemedi. Topla buluşan Mohamed Salah, ceza sahasına girerek şutunu gönderdi. Boly bu sefer son anda topa ayak koydu.

74'| Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ruben Neves'in ceza sahasına doğru gönderdiği topta Hwang Hee-Chan kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

80'| Wolverhampto Liverpool savunmasını az adamla yakalandı. Jimenez'in pasında topla buluşan Dendoncker'in şutunda kaleci Alisson gole izin vermedi.

Liverpool öne geçti.

GOL | Liverpool 84. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 2-1 öne geçti. Köşe vuruşunda Arnold'un kale alanına gönderdiği topa Matip kafa vuruşunu yaptı. Savunma çizgiden çıkartırken Matip'in indirdiği topta Salah fileleri havalandırdı.

GOL | Liverpool 89. dakikada Robertson'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Robertson Firmino ile paslaşarak şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

MAÇ SONUCU | Liverpool maçı 3-1 kazanarak 3 puanı elde eden taraf oldu.

Liverpool-Wolverhampton 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Matip, Robertson, Henderson, Keita, Thiago, Jota, Diaz, Mane

Wolverhampton: Sa, Boly, Coady, Toti, Jonny, Neves, Moutinho, Ait-Nouri, Dendoncker, Neto, Jimenez



