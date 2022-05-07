(ÖZET) Liverpool - Tottenham maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk etti. Liverpool, Tottenham ile 1-1 berabere kalarak Manchester City ile girdiği şampiyonluk yarışında ağır bir kayıp yaşadı.

Anfield'da oynana maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 56. dakikada Güney Koreli yıldız futbolcu Heung-Min Son, Tottenham'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ev sahibi Liverpool ise 74. dakikada Luis Diaz ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Şampiyonluk yolunda 2 puanı sahada bırakan Liverpool, puanını 83'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Tottenham ise puanını 62 yaptı.



