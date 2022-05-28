ÖZET | Liverpool - Real Madrid maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah'lı Liverpool, 2018'in rövanşında Karim Benzema'lı Real Madrid'le kozlarını Stade de France'ta paylaştı. 13 kez mutlu sona ulaşan ve kupayı müzesine en çok götüren kulüp olan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıktı. Jürgen Klopp'un Liverpool'u ise 7. zaferini istiyor.

Maçın ilk yarısında Liverpool etkin bir oyun oynadı. Salah ve Mane ile Real kalesinde gol arayan Kırmızılar, aradığı golü bir türlü bulamadı.

43. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Yapılan 3 dakikalık VAR incelemesi sonrasında ofsaydın doğru olduğuna karar verildi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da İngiliz ekibi etkili başladı. Rakip yarı alanında yaptığı topla tehlike yaratan Jürgen Klopp'un öğrencileri hem sağdan hem soldan hem de ortadan gol aradı ancak unuttukları bir şey vardı: Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Courtois. Tecrübeli eldiven, Liverpoo'un silahlarına gol izni vermedi. Real Madrid, Vinicius Junior'un 59. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın geriye kalan dakikalarında Madrid yarı alanına yığılan oyun skoru değiştirmedi ve Real Madrid, maçı 1-0 kazanarak 14. Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Şampiyonlar Ligi finaline Liverpool başladı.

⏱ 13' Dev maçta henüz pozisyon gerçekleşmedi. Topla oynamada Liverpool yüzde 54'le Real Madrid karşısında önde.

⏱ 16' Liverpool gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Alexander Arnold ceza sahasına yerden pasını attı. Mohamed Salah'a gelen topa Mısırlı futbolcu topuğuyla şutunu attı kaleci Courtois son anda topu kontrol etti.

⏱ 17' İngiliz ekibi bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışından yaklaşık 30 metrelik bir mesafeden Tiago şutunu attı Madrid kalecisi iki hamlede kontrol etti.

⏱ 18' Liverpool bu dakikalarda baskısını artırdı. Mohamed Salah, ceza sahası dışından şutunu attı, Courtois bir kez daha gole izin vermedi.

⏱ 21' Kırmızılar gole çok yaklaştı. Sadio Mane ceza sahasına girdi, rakiplerini çalımladı, şutunu attı kaleci Courtois parmaklarının ucuyla topa dokundu ve meşin yuvarlak direkten geri geldi.

⏱ 34' Liverpool bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan Alexander Arnold ceza sahasına ortasını gönderdi. Mohamed Salah gelişine kafa vuruşunu yaptı ancak Courtois topu kontrol etti.

⏱ 43' Real Madrid, Benzema'nın attığı golle 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

📺 VAR | 45+2' Yapılan VAR incelemesi sonrasında ofsaydın doğru olduğuna karar verildi.

⏱ 54' Liverpool ikinci yarıya da etkili başladı. Yine sağ kanattan Alexander Arnold sert bir orta kesti. Tiago'yu geçen topu Courtois çıkardı.

⚽ GOL | 59' Real Madrid, Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Valverde yerden sert bir orta gönderdi. Ardka direkte yer alan Vinicius'a sadece topu boş kaleye göndermek kaldı.

⏱ 64' Liverpool Mohamed Salah'la gole bir kez daha çok yaklaştı. Sağ kanatta Mısırlı futbolcu rakibini geçip şut için alanını açtı. Yıldız futbolcu köşeye doğru topu gönderdi ancak Courtois topu tokatlayarak gole engel oldu.

⏱ 69' Salah'ı Courtios durdurmaya devam ediyor. Ceza sahasına yüksek gelen topa sol iç çaprazda Diogo Jota yükselip kafasını vurdu. Top uzak direğe doğru indi. Orada Mohamed Salah top çıkmadan yetişip şutunu attı ancak Belçikalı kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

⏱ 79' Yine Courtois, yine Courtois... Liverpool bir kez daha gole çok yaklaştı. Salah, Mane ile verkaç yaptı. Mısırlı futbolcu şutunu çekti, Diogo Jota'ya çarpan top kaleye doğru yöneldi ancak Courtois bir kez daha uzanıp topu kornere çeldi.

⏱ 82' Salah - Courtois ikilisi yeniden karşı karşıya geldi. Savunma arkasına gönderilen topla hareketlenen Salah, topu kontrol edip, düzeltip şutunu attı ancak kaleci Courtois gole izin vermedi.



