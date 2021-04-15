(ÖZET) Liverpool - Real Madrid maç sonucu: 0-0

2018 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 2020'nin çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ile Liverpool, yarı finale çıkmak için mücadele etti. İlk maçta Ozan Kabak'lı rakibini sahasında 3-1 yenen Real, Kırmızılar'la karşılaştı. Anfield'da oynanan ve Björn Kuipers yönettiği müsabakayı baştan sona üstün götüren Jürgen Klopp'un ekibi, Real Madrid savunmasını aşamadı.

Ramos'un yokluğunda stoperde görev alan Nacho-Militao ikilisinin önderliğinde muhteşem bir savunma yapan Real Madrid, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Zinedine Zidane'ın öğrencileri, Liverpool'u tur dışına iterek iki sezon aranın ardından yeniden yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi kupasını 13 müzesine götüren ve bu alanda zirvede olan Real Madrid, yarı finalde bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Liverpool'da sahaya ilk 11'de çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yerini 60. dakikada Diogo Jota'ya bıraktı.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri 14 Nisan gecesi oynanan maçların ardından belli oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının yarı finalinde Paris Saint-Germain - Manchester City ve Real Madrid - Chelsea eşleşmeleri oluştu. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar, 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.