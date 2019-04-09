ÖZET - Liverpool-Porto maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Liverpool, çeyrek finalde kadrosunda eski Beşiktaşlı Pepe ile eski Galatasaraylı Alex Telles’i bulunduran Porto’yu Anfield Road Stadı’nda ağırladı.

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Klopp'un öğrencileri oldu. Bu sezon Liverpool'a transfer olduktan sonra beklentilerin aşağısında kaldığı yönünde sürekli eleştirilen Keita, henüz 5. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Golü bulmasının ardından baskısını daha arttıran İngiliz ekibi bu kez golcüsü Firmino'nun 26. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve ekipler soyunma odasının yolunu bu skorla tuttular.

Mücadelenin 2. yarısında Porto daha efektif olmaya çalıştı ama Liverpool oyunun kontrolünü sağlayarak rakibinin gol pozisyonuna girmesine engel oldu.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve 2-0'lık skorla Liverpool rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Porto ise kendi sahasında oynanacak maçta tüm kozlarını sahaya yanıstması bekleniyor.

Rövanş maçı 17 Nisan'da Portekiz'de oynanacak.