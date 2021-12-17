(ÖZET) Liverpool-Newcastle United maç sonucu: 3-1

Premier Lig 17. hafta maçında Liverpool, Newcastle United'ı ağırladı.

Mücadeleye konuk ekip şok bir golle başladı. 7. dakikada eski bir Liverpool'lu Jınjo Shelvey, fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Liverpool, 21. dakikada Jota ile karşılık verdi ve eşitliği yakaladı. 25. dakikada ise Salah skoru 2-1'e getirdi. Mohamed Salah, Premier Lig'de üst üste 15. maçında skora katkı vermeyi başardı. Jamie Vardy'nin rekoruna ortak olan Salah, Tottenham karşısında gol veya asist yaparsa Premier Lig tarihinin bu alanda en başarılı ismi oldu. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Maçın 87. dakikasında Trend Alexander-Arnold skoru 3-1 yaptı ve Liverpool sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu. Liverpool bu skorla puanını 40 yaparken Newcastle United, 10 puanda kaldı.