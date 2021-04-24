ÖZET | Liverpool-Newcastle United: 1-1

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Liverpool, Newcastle United konuk etti. Anfield Road'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kırmızılar'ın golünü 3. dakikada Mısırlı yıdızı Mohamed Salah, kaydetti ve Liverpool, 1-0 öne geçti. Herkes maçın bu skorla biteceğini beklerken 90. dakikada sahneye çıkan Joseph Willock, Newcastle'ye 1-1'lik beraberliği getirdi ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla puanını 54 yapan ilk 4 şansı için önemli bir 2 puanı bırakmış oldu. Newcastle United ise haftayı 36 puanla tamamladı.

33. Haftada dev mücadele

Liverpool, ligin 33. haftasında Manchester United depleasmanında 3 puan mücadelesi verirken siyah beyazlılar, Arsenal'i konuk edecek.