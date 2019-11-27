(ÖZET) Liverpool - Napoli maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada 2. gün maçları bu akşam oynandı.

Gecenin en önemli maçlarından birisi de İngiltere'de Anfield Road'daydı.... Premier Lig'de şampiyonluğa giden geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, kendi sahasında Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Napoli 21. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 65. dakikada Dejan Lovren harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra ev sahibi Liverpool, İtalyan ekibi karşısında müthiş bir baskı kurdu ancak 2. gol bir türlü gelmedi ve maç bu skorla sona erdi.

Liverpool elenebilir!

Bu maçın ardından iki takım da 9'ar puana yükseldi. Grup lideri ise ilk maçı 2-0 kazanarak ikili averajda üstünlük sağlayan Napoli. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Genk'i 4-1 mağlup etti.

Gurubun son maçında eğer Salzburg, Avusturya'da Liverpool'u yenerse İngiliz devi Şampiyonalr Ligi'ne veda edecek!

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