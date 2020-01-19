(ÖZET) Liverpool - Manchester United maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında lider Liverpool, Manchester United'ı konuk etti. Jürgen Klopp önderliğinde bu sezon rakip tanımayan ve lider durumda bulunan Liverpool, taraftarı önünde 3 puana ulaşıp yoluna doludizgin devam etti.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Merseyside ekibine 3 puanı getiren goller, 14'te Virgil van Dijk ve 90'da Muhammed Salah'tan geldi. En yakın takipçisi Manchester City'nin Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı haftada fırsatı kaçırmayan lider Liverpool, rakibiyle arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Manchester United ise 34 puanla 5. sırada yer aldı.















