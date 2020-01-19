(ÖZET) Liverpool - Manchester United maç sonucu: 2-0
Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United'ı konuk eden Liverpool, sahadan Van Dijk ve Salah'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. 1 maç eksiği bulunan Jürgen Klopp'un öğrencileri, bu galibiyetin ardından 64 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkarttı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında lider Liverpool, Manchester United'ı konuk etti. Jürgen Klopp önderliğinde bu sezon rakip tanımayan ve lider durumda bulunan Liverpool, taraftarı önünde 3 puana ulaşıp yoluna doludizgin devam etti.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Merseyside ekibine 3 puanı getiren goller, 14'te Virgil van Dijk ve 90'da Muhammed Salah'tan geldi. En yakın takipçisi Manchester City'nin Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı haftada fırsatı kaçırmayan lider Liverpool, rakibiyle arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Manchester United ise 34 puanla 5. sırada yer aldı.