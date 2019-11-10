ÖZET Liverpool - Manchester City maç sonucu: 3-1

Liverpool - Manchester City düellosu yine nefes kesti. İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool, son şampiyon Manchester City’yi ağırladı. Merseyside ekibi, mücadeleden galip ayrılarak şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı.

Liverpool, City karşısında ilk yarı 2-0 önde tamamladığı mücadelenin 90 dakikasını 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fabinho ve Salah'ın attığı gollerle 2-0 Liverpool lehine sonuçlandı. İkinci yarıda Mane ile farkı üçe çıkıran Liverpool, kalesini gole kapayamadı. Bernardo Silva City'nin tek golünü atmayı başardı.

Liverpool puanını 34'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Manchester City ise 25 puanda kaldı. Böylece iki ekip arasındaki puan farkı 9'a çıkmış oldu.

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