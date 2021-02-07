ÖZET | Liverpool - Manchester City maç sonucu: 1-4

Liverpool ile Manchester City İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-1 kazanırken İlkay Gündoğan attığı iki golle maça damga vuran isim oldu.

Liverpool'da kadroda yer alan Ozan Kabak maçta süre alamadı. İlkay Gündoğan attığı iki gol dışında bir de penaltı kaçırdı.

Manchester City bu karşılaşmanın ardıdan 40 puana yükseldi ve rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı.

Liverpool'un gollerini 49 ve 73. dakikalarda İlkay Gündoğan, 76'da Sterling ve 83'te Philip Foden atarken, Liverpool'un tek golü ise 63. dakikada Salah penaltıdan kaydetti.