(ÖZET) Liverpool - Leicester City maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Liverpool 3 puanın sahibi oldu.

Anfield'da oynanan mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. ve 87. dakikalarda Diogo Jota kaydetti.

Leicester City forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, puanını 51'e yükselterek, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. Leicester City ise 26 puanda kaldı.



