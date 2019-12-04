(ÖZET) Liverpool - Everton maç sonucu: 5 - 2

Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, Anfield Road'da ezeli rakibi Everton'ı konuk etti. Merseyside derbisinde gol perdesini açan isim 6'da Origi oldu. Belçikalı yıldızın golünün ardından Everton kalesini abluka altına alan Liverpool, 17'de Shaqiri ile farkı 2'ye çıkarsa da 4 dakika sonra Everton'dan karşılık geldi. Micheal Keane'nin attığı golle maviler umutlandı. 31'de sahneye tekrar çıkan Origi, kendisinin 2. takımının ise 3. golünü atarak takımını rahatlattı.

Takımlar soyunma odasına bu skorla gidecek derken 45'de iki gol birden geldi. Liverpool, Sane ile Everton ise Richarlison ile golü buldu.

İlk 45 dakika Jürgen Klopp'un öğrencilerinin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı ise karşılıklı ataklarla geçti. Skoru belirleyen gol 90'da Wijnaldum'dan geldi ve mücadele Liverpool'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Son olarak 3 Ocak'ta Manchester City'ye mağlup olan Liverpool, Everton maçıyla birlikte yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı ve kulüp tarihine geçti.

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 43 puana ulaştı ve yoluna kayıpsız devam etti. Zor günler geçiren Everton ise 14 puanla 18. sırada yer aldı. Liverpool'un en yakın takipçisi Leicester City ise Watford'ı 2-0'la mağlup edip 8 puan geriden takibi sürdürdü.

Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp, İngiliz ekibinin başında çıktığı 159. maçta 100. galibiyetini aldı ve bu sayıya en hızlı menajer oldu.