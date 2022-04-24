(ÖZET) Liverpool-Everton maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Ligi bugün Merseyside derbisine sahne oldu. Lider Manchester City'nin bir puan arkasında yer alan Liverpool, ezeli rakibi Everton'u konuk etti.

Küme düşme tehlikesi yaşayan Everton ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un kapışmasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçı Jurgen Klopp'un öğrencileri ikinci 45 dakikada koparttı.

65'te yıldız sol bek Andrews Robertson perdeyi açtı, 85'te Divock Origi skoru belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Liverpool puanını 79 yapıp, City'nin 1 puan arkasından takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanda kaldı, ateş hattından kurtulamadı.