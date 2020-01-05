(ÖZET) Liverpool - Everton maç sonucu: 1-0

İngiltere FA Cup'ta Liverpool ve Everton dev derbide, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Liverpool yoğun maç temposundan ötürü gençlerle sahaya çıkarken, Everton'da İtalyan teknik adam Ancelotti ise birçok yıldız oyuncusuna ilk 11'de yer verdi.

18'lik Jones'tan inanılmaz gol!

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 71. dakikasında 18 yaşındaki orta saha Curtis Jones Liverpool'u 1-0 öne geçirdi ve 90 dakika bu skorla bitti. Curtis Jones'un ceza alanı dışıdnan sol çaprazdan sağ ayağıyla arka direğe kestiği ve ağlara gönderdiği top büyük alkış aldı.

Tek maç eleme usulü oynanan maçın ardından Kırmızılar adını bir üst tura yazdırdı.







