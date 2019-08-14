(ÖZET) Liverpool - Chelsea maç sonucu: 2-2 (penaltılar 5-4)

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa’nın sahibi Liverpool oldu. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea daha etkili bir futbol sergiledi. Daha çok pozisyona giren Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud’nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain’in yerine Roberto Firmino’yu sahaya sürdü. Firmino’nun girmesiyle hücumda daha etkili olan Liverpool, 48. dakikada Sadio Mane’nin fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından iki takım da fazla riske girmedi. 75’inci dakikada Liverpool önemli bir pozisyonu değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma bölümü de 2-2 berabere biterken, Liverpool penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Liverpool, Süper Kupa'yı 1977, 2001 ve 2005'in ardından dördüncü kez müzesine götürdü. Liverpool, 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki unutulmaz maçta Milan karşısında 3-0'dan dönerek penaltılarla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu İstanbul'da yine bir Avrupa kupası kazandı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir! İşte o anlar...

Liverpool'un İstanbul rüyası

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan’a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan’da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool’da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Liverpool'un yıldızları Salah ve Van Dijk gönülleri fethetti

Benzer senaryo

Liverpool, 2005 yılındaki Milan maçında olduğu gibi bugün de Chelsea karşısında ilk yarıyı mağlup olarak tamamladı. İkinci yarıda Mane ile eşitliği yakalayan Klopp’un öğrencileri, uzatma dakikalarında yine Senegalli yıldızının attığı golle öne geçti. Ancak Chelsea, Jorginho’nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2’ye getirirken uzatmalar da bu şekilde sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurmayı başaran Liverpool, skoru toplamda 7-6'ya getirerek 2005 yılında Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi Finali’ne benzer bir senaryoyla İstanbul’dan yine kupayla dönmeyi başardı.

Futbolculuk döneminde 2 kez Süper Kupa finali kaybeden Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerindeki ilk finalden de yenilgiyle ayrıldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Liverpool-Chelsea maçının hakemi Frappart performansıyla alkış topladı

MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

16. dakikada Salah, Oxlade-Chamberlain'in pasıyla ceza alanına hareketlendi. Mısırlı futbolcunun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu, Kepa çeldi.

22. dakikada Chelsea, gole çok yaklaştı. Giroud ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Chelsea golü buldu. Giroud, Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Fransız forvet, kale sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılar

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

****

İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud

UEFA Süper Kupa maçından notlar

Avrupa’nın ve İngiltere’nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul’da yaşandı. İngiltere’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley’in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

Bakan Kasapoğlu da maçı izledi

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Maç öncesinde Taksim Meydanı’nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park’a geçerek mücadeleyi takip etti.

Muhammed Salah sevgisi

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti. Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah’ı alkışladı.

Tarihte ilk kez kadın hakem

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿İlk kez UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çaldı. Fransız hakem Stephanie Frappart’ın yönettiği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır görev aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park’ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi. Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.





Dünya, İstanbul’daki maçı izledi

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park’taki maçı izledi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul’daki mücadele, Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna’dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti. UEFA’nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul’un futbol tarihi ve Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

Merkez, Taksim Meydanı ve Beşiktaş oldu

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu. Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı’nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı. Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

Liverpoollu taraftarlar maça daha fazla ilgi gösterdi

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

Türk futbolseverler de tribünde

UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.