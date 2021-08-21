ÖZET | Liverpool - Burnley maç sonucu: 2-0

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'in 2. hafta maçında Burnley'yi rahat yendi: 2-0. Maç boyu üstün oynayan ev sahibi ekipte golleri Diogo Jota (18') ve Sadio Mane (69') attı. Maçın belirli bölümlerinde rakip kalede yoğun baskı kuran Liverpool, bu galibiyetle 2. maçını da kayıpsız geçmiş oldu. Sean Dyche'ın çalıştırdığı Burnley ise maç boyu etkisiz kaldı, 2. maçında da puanla tanışamadı.







