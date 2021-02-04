ÖZET | Liverpool - Brighton maç sonucu: 0 - 1

Liverpool, Premier Lig'in 22.hafta maçında evinde Brighton'a 1-0 kaybetti. Böylece 86 maç iç saha yenilmezlik serisini önceki mücadelesinde kaybeden Jürgen Klopp'un ekibi, Anfield'da üst üste ikinci yenilgisini aldı

Liverpool böylece 22 maç sonunda 40 puanda kaldı ve 21 maçta 47 puanı bulunan Manchester City'nin 7 puan gerisinde kaldı. Brighton ise son 4 maçını gol yemeden tamamlarken 21 puana ulaştı. Brighton'a galibiyeti getiren golü Steven Alzate attı

Liverpool'a transferi gerçekleşen Ozan Kabak maçı tribünlerden izlerken stoper bölgesinde Nathaniel Philips ve Henderson oynadı. Klopp'un sonraki ilk resmi maçta Ozan Kabak'a forma vermesi bekleniyor.