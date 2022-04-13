(ÖZET) Liverpool - Benfica maç sonucu: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Benfica karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibinin gollerini 21'de Ibrahima Konate ve 55 ile 65'de Roberto Firmino attı. Benfica’nın gollerini 32'de Goncalo Ramos, 73'de Roman Yaremchuk ve 82'de Darwin Nunez'den geldi.

Liverpool yarı finalde, Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Dev final 28 Mayıs'ta oynanacak.

Maçtan dakikalar

13' Mükemmel bir vuruş! Everton uzak mesafeden yaptığı vuruşla şansını deniyor, ancak top sol direğin yakınından dışarı gidiyor.

21' Konstantinos Tsimikas köşe vuruşundan ceza alanına çok tehlikeli bir orta yapıyor ve en yükseğe sıçrayan Ibrahima Konate soğukkanlılıkla yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top sağ alt köşeden ağlara gidiyor.

45' Naby Keita seken topla buluşuyor ve uzak mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gidiyor.

65' Konstantinos Tsimikas serbest vuruştan güzel bir orta yapıyor ve topla buluşan Roberto Firmino (Liverpool) topu sağ direğin içine göndererek skoru 3:1 yapıyor.

73' Roman Yaremchuk tarafından atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi! Hakem Serdar Gozubuyuk VAR incelemesi sonrası, orta noktayı işaret ederek golün geçerli olduğunu gösteriyor.

83' Golden önceki pozisyonda ofsayt olma olasılığı var. Hakem Serdar Gozubuyuk pozisyona bir kez daha bakmak istiyor, VAR üzerinden pozisyonu bir kez daha inceleyecek. Hakem Serdar Gozubuyuk VAR incelemesi sonrası, orta noktayı işaret ederek golün geçerli olduğunu gösteriyor.

84' Benfica, Darwin Nunez ile eşitliği sağlıyor. Skor şimdi 3-3

Maç bitti.

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Liverpool - Benfica 11'ler...

Liverpool: Alisson, Gomez, Konate, Matip, Tsimikas, Milner, Henderson, Keita, Jota, Diaz, Firmino.

Benfica: Vlachodimos, Moraes, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Everton, Weigl, Taarabt, Gonçalves, Ramos, Nunez.