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ÖZET | Liverpool-Atalanta maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Atalanta büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Liverpool'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. İngilizler böylece Devler Ligi'nde ilk puan kaybını ve mağlubiyetini yaşamış oldu.

26 Kasım 2020, Perşembe 00:46 Son Güncelleme:
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ÖZET | Liverpool-Atalanta maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Atalanta Liverpool'u deplasmanda 2-0 yenmeyi baaşrdı ve büyük br sürprize imza attı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında 60. dakikada Ilicic İtalyan ekibini 1-0 öne geçirdi. 64'te Alman sol bek Robin Gosens farkı ikiye çıkardı ve 90 dakika Atalanta'nın 2-02lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Bu skorun ardından Atalanta 7 puana yükselirken Liverpool ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Bu yenilgiye rağmen Kırmızılar grupta hala lider... 


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