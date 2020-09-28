(ÖZET) Liverpool - Arsenal maç sonucu: 3-1

Premier Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynandı. Sezona 2'de 2 yaparak harika bir başlangıç yapan Liverpool ile Arsenal, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

Maça daha iyi bir başlangıç yapan Arsenal, 25'te Alexandre Lacazette ile geçti. Golün şokunu hemen atlatan Liverpool, 28'de Sadio Mane ile geçti, 34'te Andrew Robertson ile öne geçti. İlk devre ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, ikinci devre bol pozisyonlu geçti.

İki takım karşılıklı olarak kaleyi yoklarken, skoru belirleyen gol 88'de geldi. 80'de Sadio Mane'nin yerine oyuna giren yeni transfer Diogo Jota, Merseyside ekibindeki ilk golünü kaydetti, 90 dakika Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool'un Wolverhampton’dan 49 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Jota, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ağları sarstı.

Bu sonucun ardından 9 puana yükselen son şampiyon Liverpool, Leicester City'in arkasında averajla 2. sırada yer aldı. İlk mağlubiyetini alan Arsenal ise 6 puanla 5. sırada kaldı.