ÖZET Litvanya-Türkiye maç sonucu: 55-67

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2005'ten bu yana hiç fire vermeden katılım gösterdiği Avrupa Şampiyonası'nın 2021 organizasyonu için kritik bir viraja girdi. Elemelerde, direkt katılım hakkı veren grup liderliğini Sırbistan'a kaptıran Potanın Perileri son şansı olan; en iyi 5, grup 2.'liği için mücadele etti.

Yarın belli olacak

Ay-Yıldızlılar, kazanması gerektiği E Grubu son maçında Litvanya'yı 67-55 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye elemeleri 4 maçta 2 galibiyet ve 25 averajla grup 2.'si olarak tamamladı. Ancak 2021 Avrupa Şampiyonası yolunda henüz işlem tamamlanmadı. Türkiye'nin en iyi 5 grup 2.'si arasında girip girmeyeceği, yarın tamamlanacak diğer eleme maçları sonunda belli olacak.