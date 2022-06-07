(ÖZET) Litvanya - Türkiye maç sonucu: 0-6

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alan Baltık ülkesiyle ilk kez karşılaştık.

Maça adeta golle başladık. Doğukan Sinik henüz 2. dakikada Kırmızı-Beyazlılar'ı öne geçiren golü attı. 14'te genç yıldızımız bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı. Doğukan'ın iki golünde de asisti Halil Dervişoğlu yaptı.

İkinci devrede tempo biraz düşse de A Milliler üstünlüğünü korudu. 56'da penaltıdan Serdar Dursun skoru 3-0'a getirdi. 81'de ise başarılı forvet, Mert Müldür'ün asistinde kendisinin 2., takımımızın 4. golünü kaydetti: 0-4.

89'da Kerem'in pasında Yunus Akgün arka direkte topu tamamladı, hemen bir dakika sonra Halil Dervişoğlu maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-6.

Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, Faroe Adaları'nın ardından Litvanya'yı 6-0'la geçti ve ilk 2 maçında 10 gol atıp, hiç gol yemeyerek 6 puanla zirveye yerleşti.

STAT: LFF

HAKEMLER: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic

LİTVANYA: Setkus - Mikoliunas, Satkus, Klimavicius (Dk. 65 Klimavicius), Sirvys, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis

TÜRKİYE: Doğan Alemdar - Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Eren Elmalı), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

GOLLER: Dk. 2 - Dk. 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (P) - Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Golubickas, Klimavicius, Sirvys, Utkus (Litvanya) - Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun (Türkiye)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Novak Simovic ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

2' Maça adeta golle başladık... Halil, Doğukan'ı gördü, genç oyuncu sol çaprazdan 3 rakibinin arasına girip çıkınca bir anda kaleci Setkus'la karşı karşıya kaldı ve ayağının dışıyla topu ağlara yolladı. A Milliler 1-0 önde!





10' Hakan Çalhanoğlu ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, vuruşu barajdan sekip kornere gitti.

GOL!

14' Halil Dervişoğlu orta alanda rakipten kaptığı topla ileriye çıktı, aradan Doğukan'a bıraktı, Doğukan yine kaleciyle karşı karşıya kaldı bu kez Setkus'a 'fake' atarak onu geçti ve boş kaleye topu yolladı: 2-0.

30' Mücadelede tempo bir hayli düştü.

45+1' Ferdi Kadıoğlu sol çaprazdan şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Genç kalecimiz Doğan Alemdar iki oyuncunun presi sonrasında biraz panikleyince kalemizde ufak çaplı bir tehlike yaşandı, ancak Doğan yine topu korumayı başardı.

54' Yunus'un ceza sahası içinden şutu Sirvys'in eline çarptı, ilk anda oyun devam etti.

PENALTI!

55' VAR'a giden maçın hakemi Simovic penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

56' Topun başına geçen Serdar Dursun sert ve düzgün vurdu farkı 3'e çıkarttı! 3-0...

DİREK!

64' Laukzemis ceza sahası içinde üç oyuncumuz arasından vurdu, şutu üst direkten dışarı çıktı.

GOL İPTAL!

66' Litvanya sol kanattan korneri kullandı, ceza alanındaki karambolde Satkus elle müdahale etti devamında top filelerimizle buluşsa da gol iptal edildi!

67' Kerem'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yunus yerden uzak köşeyi düşündü ancak top direğin hemen dibinden auta gitti.

68' Mert sağ kanattan ortaladı, Serdar kafayı vurdu ancak kaleci Setkus gole izin vermiyor.

GOL!

81' Mert Müldür'ün sağ kanattan yerden içeri gönderdiği top kaleci Setkus'u geçince Serdar tamamladı: 4-0!

83' Sol kanattan bindiren Eren topu penaltı noktasının üzerine gönderdi, Halil yerden vurdu Setkus başarılı.

GOL!

89' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası solundan arka direkte boşta kalan Yunus'u gördü, Yunus gelişine vurdu ve milli takım kariyerindeki ilk golünü attı: 5-0.

BİR GOL DAHA!

90' Halil Dervişoğlu kaleciyi geçip dar açıdan vuruyor ve maçın skorunu belirliyor: 0-6.

Mücadele sona erdi.





Litvanya - Türkiye 11'ler

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.