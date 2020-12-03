ÖZET | Lille - Sparta Prag maç sonucu: 2 - 1
UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi ve gruptan çıkmayı garantiledi. İlk maçta hat-trick yapan Yusuf Yazıcı yine ilk 11'de yer alırken Burak Yılmaz yedek kulübesinde maça başlamıştı. Oyuna sonradan giren Burak Yılmaz iki gol birden atıp maçı kazandırdı
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de yer aldığı maçta Lille sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendi. H Grubunda 11 puanla lider konumda bulunan Lille, böylece gruptan çıkmayı başardı. 6 puanı bulunan Sparta Prag için iddia kalmadı.
Oyuna 77.dakikada giren Burak Yılmaz 80. ve 84.dakikalarda gollerini attı ve takımını öne geçirdi
Sparta Prag takımının ilk 11'de Süper Lig'de tanıdığımız Celutska ve Pavelka yer aldı. İşte ilk 11'ler
Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David
Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson