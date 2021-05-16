(ÖZET) Lille - Saint-Etienne maç sonucu: 0-0

,Milli futbolcularımızdan; Mehmet Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa'da tarih yazarken, artık şampiyonluk yolunda sona geldi. Bitime 2 hafta kala Neymarlı, Mbappeli PSG'nin önünde yer alan Kırmızı-Beyazlılar, evinde Saint- Etienne ile kozlarını paylaştı. Pierre Mauroy'da oynanan 90 dakikada eşitlik bozulmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 77. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.

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Puan farkı 1'e indi

Gecenin diğer önemli maçında Reims'i evinde Neymar, Mbappe, Marquinhos ve Kean'in golleriyle 4-0 etti. Bu sonuçlarla Lille puanını 80’e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1’e düşürdü. Paris ekibi puanını 79’a yükseltti.

Yen Angers'i, şampiyon ol!

Ligue 1'de 2020/21 sezonu şampiyonu son hafta belli olacak. 38. haftaya Lille, 80 puanla girecek. 2 sıradaki PSG'nin ise 79 puanı bulunuyor. Lille, Angers deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Lille'in olası puan kaybında yıldızlar topluluğu PSG, Brest engelini 3 puanla aşarsa zafere ulaşacak.

Monaco iddiasını sürdürdü

Ligde 3. sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Monaco ise Lens'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.





38 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 28 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 31 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 27 mücadelede 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.