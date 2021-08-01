Geçtiğimiz sezon büyük bir sürpriz yaparak milli oyuncumuz Burak Yılmaz önderliğinde Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille, son Fransa Kupası şampiyonu PSG ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer aldığı Lille, PSG karşısında 45.dakikada Xeka'nın golüyle galip geldi ve kupayı ilk kez kazandı.

Yeni teknik direktörü Gourvennec ile Süper Kupayı kazanan Lille karşısında PSG bir kez daha takıldı. Üst üste 7 kez Fransa Süper Kupası'nı kazanan PSG'nin bu serisi de sona ermiş oldu.

Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken golün asistini yaptı. Yusuf Yazıcı ise son 11 dakikada süre aldı ve istekli oyunu göze çarptı. Zeki Çelik ise mücadeleyi tribünden takip etti.





Maçtan dakikalar

1.dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında topu alır almaz vurdu şutu savunmadan geri geldi.

AZ FARKLA KAÇTI! 5.dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Burak Yılmaz kullandı şutu az farkla dışarı gitti.





JARDIM ÇIKARDI! 27.dakikada ceza sahası dışından Draxler çok sert vurdu şutunu kaleci Leo Jardim son anda çıkardı

GOL! 45.dakikada Lille, Xeka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında Burak Yılmaz'ın pasıyla topu alan Xeka çok sert vurdu ve golü attı.

İlk yarıyı Lille 1-0 önde kapattı.

NET POZİSYON! 56.dakikada PSG köşe vuruşu kazandı, ceza sahasına gelen topa kale sahasında Diallo kafayı vurdu uygun durumda şutu az farkla auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada PSG takımında Ebimbe çıktı yeni transfer Wijnaldum girdi

OFSAYT! 73.dakika ceza sahasında uygun durumda Icardi vurdu top ağlara gitti ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

77.dakikada sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Weah yerden vurdu şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada Lille takımında Xeka çıktı Yusuf Yazıcı girdi

SARI KART! 84.dakikada itirazlarına devam eden Draxler sarı kart gördü

90.dakikada kale sahasında oluşan karambolde topu son olarak Yusuf Yazıcı çizgiden çıkardı

Lille sahadan 1-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı





Christophe Galtier ayrıldı ama Lille kupayı kazandı

Lille, yeni sezon öncesi takımda çok radikal değişikliklere gitmişti. Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tutarken; as kaleci Mike Maignan da İtalyan devi Milan'a transfer olmuştu. Başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Christophe Galtier, sürpriz bir kararla Nice ile anlaşırken; takımın başına yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Jocelyn Gourvennec getirilmişti. Fakat Gourvennec kupayı kazanmayı başardı.

Dev transferler

Üst üste 3 şampiyonluk aldıktan sonra ligde zirveyi Lille'e kaptıran PSG ise transferde adeta şov yapmıştı. Achraf Hakimi'ye 60 milyon euro bonservis öderken Milan'dan Gianluigi Donnarumma'yı, Real Madrid'den Sergio Ramos'u ve Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u bedelsiz olarak kadroya dahil olmuştu. Neymar, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe gibi, Donnarumma ile Ramos da takımla birlikte İsrail'e gelmeyen isimler arasında yer aldı.

Lille - PSG maçı ilk 11'leri...

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi