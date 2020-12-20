ÖZET | Lille - PSG maç sonucu: 0-0

Fransa Ligue 1'in 16. hafta mücadelesinde Lille ve PSG, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldiler. Maçın 90 dakikası boyunca iki takım da net bir gol pozisyonu elde edemezken, karşılaşma golsüz sona erdi. Bu skorun ardından Lille 33 puana yükseldi ev kendisiyle aynı puanda olan Lyon'un üstünde zirve koltuğuna oturdu. PSG de bir puan geride 32 puanla 3.sırada kaldı. Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırlarken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Lille:

Maignan - Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz.

PSG:

Navas - Florenzi, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Gueye, Rafinha - Di Maria, Kean.



