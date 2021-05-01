ÖZET | Lille - Nice maç sonucu: 2-0

Milli oyuncuların formasını giydiği Lille, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Fransa Ligue 1'in 35.hafta maçında evinde Nice ile karşı karşıya gelen Lille, 13.dakikada Burak Yılmaz ve 55.dakika Zeki Çelik'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille forması altında 100. maçına çıkan Zeki Çelik gol katkısı yaparken 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz ise 71.dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.





Lille böylece puanını 76 yaptı ve liderliğini korudu. Bitime 3 hafta kala 1 puan farkla önde olan Lille'in arkasında 75 puanlı PSG yer alıyor.

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

Burak gol sayısını 13’e çıkardı

Burak Yılmaz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1’de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti. Ligde sezon çıktığı 25. maçta 13. golünü kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Ligue 1’de bu sezon 28 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı’nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 26 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Öte yandan, maçın ardından Lille’in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Ayağınıza sağlık çocuklar. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in sayesinde Lille Ligue’1’in liderliğini yeniden aldı" ifadeleri kullanıldı. (AA)