ÖZET | Lille-Montpellier maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, konuk ettiği Montpellier'i 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Lacivert kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Yusuf Yazıcı ile 56. dakikada Jonathan David'den geldi. Deplasman ekibinin tek sayısını ise 45+1. dakikada Gaetan Laborde kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Salomon Sambia, 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yusuf'un gol attığı maçta Burak Yılmaz 90. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Lille, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini almış oldu puanını 5'e yükseltti. Montpellier ise 4 puanda kaldı.