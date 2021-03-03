ÖZET | Lille - Marsilya maç sonucu: 2-0

Ligue 1'de 28.haftanın en önemli maçında Lille, sahasında güçlü takımlardan Marsilya'yı 2-0 yenmeyi başardı. Oldukça zorlanan ev sahibi takım adına galibiyeti getiren isim, 90. ve 90+2.dakikada Jonathan David oldu

Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz ise forma giymedi. Yusuf Yazıcı 58 dakika süre alırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı

Lille ile zirve mücadelesi yapan PSG ve Lyon, 28.hafta maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU



