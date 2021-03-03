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ÖZET | Lille - Marsilya maç sonucu: 2-0

Ligue 1'de haftaya lider giren Lille, sahasında Marsilya'yı son anlarda David'in attığı gollerle 2-0 geçti ve önemli bir galibiyet aldı. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz ise forma giymedi. Puanını 62 yapan Lille, zirvedeki yerini korudu

04 Mart 2021, Perşembe 01:15 Son Güncelleme:
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ÖZET | Lille - Marsilya maç sonucu: 2-0

Ligue 1'de 28.haftanın en önemli maçında Lille, sahasında güçlü takımlardan Marsilya'yı 2-0 yenmeyi başardı. Oldukça zorlanan ev sahibi takım adına galibiyeti getiren isim, 90. ve 90+2.dakikada Jonathan David oldu

Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz ise forma giymedi. Yusuf Yazıcı 58 dakika süre alırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı

Lille ile zirve mücadelesi yapan PSG ve Lyon, 28.hafta maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU


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