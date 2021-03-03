ÖZET | Lille - Marsilya maç sonucu: 2-0
Ligue 1'de haftaya lider giren Lille, sahasında Marsilya'yı son anlarda David'in attığı gollerle 2-0 geçti ve önemli bir galibiyet aldı. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz ise forma giymedi. Puanını 62 yapan Lille, zirvedeki yerini korudu
Ligue 1'de 28.haftanın en önemli maçında Lille, sahasında güçlü takımlardan Marsilya'yı 2-0 yenmeyi başardı. Oldukça zorlanan ev sahibi takım adına galibiyeti getiren isim, 90. ve 90+2.dakikada Jonathan David oldu
Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Burak Yılmaz ise forma giymedi. Yusuf Yazıcı 58 dakika süre alırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı
Lille ile zirve mücadelesi yapan PSG ve Lyon, 28.hafta maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı