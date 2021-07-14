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ÖZET | Lille-Gent maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika ekibi Gent ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Fransız ekibinde milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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ÖZET | Lille-Gent maç sonucu: 0-1

Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika ekibi Gent ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Lacivert kırmızılılar, Fransa'nın Domaine de Luchin Stadı'nda oynanan maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin tek golü 10. dakikada Gianni Bruno'dan geldi. Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.  

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