ÖZET | Lille-Gent maç sonucu: 0-1
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika ekibi Gent ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Fransız ekibinde milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.
Lille, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika ekibi Gent ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Lacivert kırmızılılar, Fransa'nın Domaine de Luchin Stadı'nda oynanan maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin tek golü 10. dakikada Gianni Bruno'dan geldi. Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.