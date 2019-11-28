(ÖZET) Lille – Ajax maç sonucu: 0-2 (Lille – Ajax özet izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fransız ekibi Lille, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti.

Konuk ekip, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ajax'ı galibiyete taşıyan goller 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'ten geldi.

Lille'de milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarlarken Zeki'nin 90 dakika forma giydiği mücadelede Yusuf Yazıcı ise 82. dakikada yerini Loic Remy'ye bıraktı.

Bu sonuçla 5. maçların ardından 1 puanda kalan Lille, 6. maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını da yitirerek grubunu son sırada tamamlamış oldu. Ajax ise puanını 10 yaparak 5. maçlar sonunda grupta liderliğe yükseldi.