(ÖZET) Lille - AJ Auxerre maç sonucu: 3-1

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa Kupası son 64 Turu'nda AJ Auxerre ile karşılaştı. Milli futbolcu Zeki Çelik'in gol attığı karşılaşmada Lille, AJ Auxerre'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri, 23 dakikada Angel Gomes, 33. dakikada Jonathan David ve 39. dakikada Zeki Çelik kaydetti. Auxerre'in tek golünü ise 48. dakikada Dugimont attı.
Lille'de forma giyen futbolcularımızdan Zeki Çelik 90 dakika mücadelede forma giyerken, maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 65. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.