ÖZET | Levante - Atletico Madrid: 1 - 1

Atletico Madrid, La Liga'da 2. haftaya ait eleme maçında deplasmanda Levante ile 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 2. beraberliğini aldı. Simeone'nin ekibi böylece 55 puanla zirvede yer almaya devam etti ancak farkı açma fırsatını kullanamadı

55 puan - Atletico Madrid (1 maçı eksik)

49 puan - Real Madrid

46 puan - Barcelona (1 maçı eksik)



