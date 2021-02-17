ÖZET | Levante - Atletico Madrid: 1 - 1
Atletico Madrid, La Liga'da 2. haftaya ait eleme maçında deplasmanda Levante ile 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 2. beraberliğini aldı. Simeone'nin ekibi böylece 55 puanla zirvede yer almaya devam etti ancak farkı açma fırsatını kullanamadı
Atletico Madrid, La Liga'da 2. haftaya ait eleme maçında deplasmanda Levante ile 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 2. beraberliğini aldı. Simeone'nin ekibi böylece 55 puanla zirvede yer almaya devam etti ancak farkı açma fırsatını kullanamadı
55 puan - Atletico Madrid (1 maçı eksik)
49 puan - Real Madrid
46 puan - Barcelona (1 maçı eksik)