(ÖZET) Letonya-Türkiye maç sonucu: 1-2

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaştı. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora sokan milliler, Letonya engelini zorlansa da aşmayı başardı. 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen, 76. dakikada Serdar Dursun'la eşitliği yakalayan Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım , 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.









Letonya karşısında son galibiyetini 1924 yılında alan A Milli Takımımız, büyük hasrete son verdi ve rakibini 97 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Ay Yıldızlılar, Letonya deplasmanında kazanırken, rakipler de hata yapmadı. Lider Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 geçti, 2. sıradaki Norveç ise Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından puanını 19’a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puanlı Norveç 2., 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Letonya'da Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

7' Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks’in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

18' Paslaşarak kullanılan kornerde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, arka direğe ortasını yaptı. Ozols'un boşa çıktığı topa dokunan Merih Demiral, çerçeveyi bulamadı.

19' Sol kanattan ceza sahasına doğru koşu yapan Caner Erkin, Orkun Kökçü'nün ortasında gelişine topa vurdu. Kaleci Ozols, penaltı noktasına gelen topu Burak Yılmaz'dan kontrol etti.

25' Milli Takım'ın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29' Milli Takımımız, Letonya kalesini uzaktan şutlarla yokluyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34' Milliler, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz’ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

38' Tehlikeli gelişen Letonya atağında Gutkovskis, ceza saha içerisinde topla buluşmak üzereyken araya Zeki Çelik girdi. Letonyalı futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Caner Erkin'in savunmadan attığı uzun pasa yükselen Burak Yılmaz, Cernomordijs'in müdahalesiyle yerde kaldı. Letonya'da Ciganiks, maçın hakemi Andreas Ekberg'e yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, çok az farkla dışarı çıktı.

54' Zjuzins'in ara pasına hareketlenen Gutkovskis, penaltı noktasına ortasını yaptı. Araya giren Merih Demiral, tehlikeyi önlemeyi başardı.

57' Kaptan Burak Yılmaz, Cernomordijs'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Letonya'da Arturs Zjuzins'in yerine Igors Tarasovs, Roberts Uldrisis'in yerine Martins Kigurs oyuna dahil oldu.

61' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan attığı şut, kaleyi tutmadı ve top üstten auta çıktı.

65' Stefan Kuntz'dan iki hamle birden geldi. Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun, Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz oyunda.

GOL | 70' Letonya öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Savalnieks’in altıpas içine sert gönderdiği topu Merih Demiral ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

72' Hakan Çalhanoğlu ile paslaşan Burak Yılmaz ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Burak’ın sert şutunda kaleciden seken top az farkla yandan dışarıya çıktı.

73' Letonya'da Alvis Jaunzems'in yerine Daniels Ontuzans oyunda.

74' A Milli Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

GOL | 76' Cengiz Ünder’in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Dursun altıpas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

81' Letonya'da Vladislavs Gutkovskis'in yerine Raimonds Krollis oyunda.

86' Üstünlük golüne çok yaklaştık. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Burak’ın son çizgiye inmeden altıpas önüne yerden çevirdiği topa, Cengiz Ünder gelişene vurdu. Kaleci Ozols son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90' Milli Takım'ın sağ kanattan gelişen atağında Zeki ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleciden seken topa Cengiz ceza sahası önünde gelişine vurdu, altıpas içinde Burak Yılmaz’ın kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

PENALTI | 90+4' Burak Yılmaz, Letonya ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltı kararını verdi.

GOL | 90+9' Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, Ozols’un sağından topu filelere yolladı ve maçın skorunu belirledi.

STAT: Daugavas

HAKEMLER: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg

LETONYA: Ozols - Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins (Dk. 60 Tarasovs), Emsis, Jaunzems (Dk. 74 Ontuzans), Uldrikis (Dk. 60 Kigurs), Ciganiks, Gutkovskis (Dk. 82 Krollis)

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 66 Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, Orkun Kökçü (Dk. 66 Serdar Dursun), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 70 Merih Demiral (KK) (Letonya) - Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 90+9 (P) Burak Yılmaz (Türkiye)

SARI KARTLAR: Jaunzems, Ciganiks, Tarasovs, Ozols (Letonya) - Burak Yılmaz (Türkiye)