ÖZET | Lens - Lyon maç sonucu: 1-1

Lyon, Ligue 1'de şampiyonluk ya da zirve yolunda bir kayıp daha yaptı. Lens deplasmanında 1-1 berabere kalan Lyon, deplasmanda PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille'in 5 puan gerisinde kaldı.

Maçın 65.dakikasında Clauss'un golüyle geriye düşen Lyon, 81.dakikada Paqueta ile skoru eşitledi. Eski Fenerbahçeli Islam Slimani ise son anlarda kırmızı kart gördü.

Haftanın kazananı: Lille

Son üç maçında sadece 2 puan alabilen Lyon böylece 4.sıraya inerken Türk yıldızların forma giydiği Lille haftanın karlı takımı oldu. Lille, PSG'in 3 puan Monaco'nun 4 puan, Lyon'un 5 puan önünde son yedi haftalık döneme girmiş oldu

FRANSA LIGUE 1 PUAN DURUMU







