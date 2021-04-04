ÖZET | Lens - Lyon maç sonucu: 1-1
Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi yapan takımlardan Lyon, deplasmanda Lens ile berabere kaldı ve önemli iki puan kaybetti. Bu sonuç, deplasmanda PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille için avantaj oldu. Türk yıldızların forma giydiği Lille, PSG'in 3 puan ayrıca Monaco'nun 4 puan, Lyon'un 5 puan önüne geçti
Lyon, Ligue 1'de şampiyonluk ya da zirve yolunda bir kayıp daha yaptı. Lens deplasmanında 1-1 berabere kalan Lyon, deplasmanda PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille'in 5 puan gerisinde kaldı.
Maçın 65.dakikasında Clauss'un golüyle geriye düşen Lyon, 81.dakikada Paqueta ile skoru eşitledi. Eski Fenerbahçeli Islam Slimani ise son anlarda kırmızı kart gördü.
Haftanın kazananı: Lille
Son üç maçında sadece 2 puan alabilen Lyon böylece 4.sıraya inerken Türk yıldızların forma giydiği Lille haftanın karlı takımı oldu. Lille, PSG'in 3 puan Monaco'nun 4 puan, Lyon'un 5 puan önünde son yedi haftalık döneme girmiş oldu