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(ÖZET) Leipzig - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 1-4

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Leipzig'i 4-1 mağlup ederek ilk günün en dikkat çekici sonucuna imza attı.

07 Eylül 2022, Çarşamba 00:09 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Leipzig - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Alman ekibi Leipzig, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Shakhtar, deplasmanda rakibini 4-1 mağlup ederek ilk günün en dikkat çekici sonucuna imza attı. 

Shakhtar'ı galibiyete taşıyan goller 16. ve 58. dakikalarda Maryan Shved, 76. dakikada Mykhailo Mudryk, 85. dakikada Lassina Traore'den geldi. Leipzig'in tek golünü ise 57. dakikada Mohamed Simakan kaydetti. 

Shakhtar Donetsk, önümüzdeki hafta ev sahibi konumunda olduğu maçta Celtic ile karşı karşıya gelecekken Leipzig ise deplasmanda Real Madrid'in konuğu olacak. 

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