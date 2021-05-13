ÖZET | Leipzig - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-4

Almanya DFB Kupası final maçında Leipzig ile Borussia Dortmund karşılaştı. Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran iki takım bu sezonu kupa ile tamamlamak istiyor. Leipzig Bundesliga'da 2. sırada yer alırken, Dortmıund 4. sırada bulunuyor. Dortmund, Jadon Sancho'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Dortmund, Haaland'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. 45+1'de ilk golün sahibi Sancho bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. 71. dakikada Leipzig Dani Olmo'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Dortmund, Haaland'ın 87'de attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı: 1-4. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Dortmund, Leipzig karşısında farklı kazanarak Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 5' Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Dortmund paslaşarak Leipzig ceza sahasına doğru ilerledi. Mahmoud Dahoud ortada topla buluştu ve soldaki arkadaşı Sancho'ya pasını attı. Sancho topla ceza sahasına girdikten sonra sol köşeden uzak direğe şutunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

⚽ GOL | 28' Borussia Dortmund, Haaland'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Marco Reus orta sahada kontratakta Haaland'a pasını attı. Norveçli golcü savunmayı ekarte ettikten sonra şutunu attı ve durumu 2-0'a getirdi.

⚽ GOL | 45+1' Dortmund, Jadon Sancho'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yine bir kontratakta savunmanın arkasında topla buluşan Reus, ceza sahasına girdikten sonra kalecinin açıldığını gördü ve boştaki arkadaş Sancho'ya gönderdi. İlk golün sahibi İngiliz futbolcu, rakibini de çalımladıktan sonra boş kaleye topu gönderdi ve farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

⚽ GOL | 71' Leipzig, Dani Olmo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi.

⚽ GOL | 87' Borussia Dortmund, Haaland'ın golüyle durumu farkı yeniden 4-1'e getirdi. Bu gol Haaland'ın ikinci takımının 4. golü oldu.