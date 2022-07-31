(ÖZET) Leipzig - Bayern Münih maç sonucu: 3-5

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Leipzig'i konuk etti. tam 8 golün atıldığı nefes kesen maçta Bayern Münih rakibini 5-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Bayern Münih, 14. dakikada Musiala, 31. dakikada Sadio Mane ve 45. dakikada Pavard'ın golleriyle devreye 3-0 önde girdi. 2. yarının 59. dakikasında Leipzig Halstenberg'in golüyle farkı 2'ye indirse de 66. dakikada Bayern Münih Gnabry ile yeniden 3 farklı üstünlüğü yakaladı. 77. dakikada Nkunku'nun penaltıdan bulduğu gol ve 89. dakikada Daniel Olmo ile farkı 1'e indiren Leipzig umutlansa da 90+8. dakikada Leroy Sane maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, yeni sezona kupayla başlarken Almanya Süper Kupası'nı da 9. kez müzesine götürmüş oldu.



