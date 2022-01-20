(ÖZET) Leicester City - Tottenham maç sonucu: 2-3

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Tottenham'ı konuk etti. Maçta 2-1 geriye düşen Tottenham, Bergwijn'ın 90+5 ve 90+7. dakikalarda attığı gollerle muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Leicester City, 24. dakikada Daka'nın golüyle öne geçmeyi başardı. Tottenham ise 38. dakikada Harry Kane ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 76. dakikada Leicester City, James Maddison ile tekrardan öne geçti. Maçın uzatma dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Tottenham'da sahneye çıkan Steven Bergwijn, 90+5 ve 90+7. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Leicester City'de forma giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 36'ya yükseltirken, Leicester City 25 puanda kaldı



