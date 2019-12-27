(ÖZET) Leicester City - Liverpool maç sonucu: 0 - 4

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'u konuk etti.

Liverpool, deplasmanda karşılaştığı rakibini 31. ve 74. dakikalarda Firmino'nun, 71. dakikada penaltıdan James Milner'ın ve 78'de Trent Alexander-Arnold'ın attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maç boyu iyi bir performans sergilemesine rağmen 71. dakikada Liverpool'ın James Milner ile farkı 2'ye çıkarmasını sağlayan penaltıya elle oynama nedeniyle sebep oldu. Çağlar, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

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İlk kez Leicester'ı 3 sene üst üste deplasmanda yenmeyi başaran Liverpool, puanını 52 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken ikinci sıradaki Leicester 39 puanda kaldı. Liverpool'un 1 maçı eksikken Leicester'ın arkasındaki Manchester City'nin de 1 maç eksiğiyle 38 puanı bulunuyor.