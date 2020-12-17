ÖZET | Leicester City - Everton maç sonucu: 0-2

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı’nda Everton’ı konuk etti. Everton, 21. dakikada Richarlison, 72. dakikada Mason Holgate’in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Milli oyunculardan Leicester City’de Cengiz Ünder, ilk 11’de başladığı mücadelenin 62. dakikasında yerini Ayoze Perez’e bıraktı. Everton’da ise Cenk Tosun karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
Bu galibiyetle Everton puanını 23’e çıkarırken, Leicester City ise 24 puanda kaldı.
AA