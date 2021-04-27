(ÖZET) Leicester City-Crystal Palace maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Leicester City, Crystal Palace'ı konuk etti. Manchester City ve Manchester United'ın arkasında yer alan Leicester City, geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı. King Power'da oynanan maça iyi başlayan Palace, 12'de Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti ve konuk ekip ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

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İkinci yarıya iyi başlayan Leicester, 50'de Timothy Castagne ile eşitliği yakaladı. Skoru belirleyen gol ise 80'de Kelechi Iheanacho'dan geldi. Premier Lig'deki 20. maçına çıkan Iheanacho, 10. golünü attı ve çıkışını sürdürdü.

Üst üste 2. galibiyetini alan Leicester City, 62 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. 2 maçtır kaybeden Crystal Palace ise 38 puanla 13. sırada kaldı.

Leicester'da Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kalırken Cengiz Ünder karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.