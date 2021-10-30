(ÖZET) Leicester City - Arsenal maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gabriel ve 18. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti.

Ev sahibi Leicester ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerin ardından her ne kadar rakibinden daha üstün bir oyun oynasa da Arsenal savunmasını ve kalesini geçemedi. Arsenal file bekçisi Ramsdale yaptığı 8 kurtarış ile maçın yıldızlarından biri oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Arsenal, Premier Lig'de 7 maçtır yenilmezliğini sürdürmüş oldu.

Leicester City forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla puanını 17’ye çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, 14 puanda kalan Leicester City ise 10. sıraya geriledi.