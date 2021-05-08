ÖZET | Leeds United-Tottenham maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, Leeds United'a konuk oldu. Elland Road'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf ev sahibi oldu.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Stuart Dallas, 42. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Rodrigo kaydetti. Londra ekibinin tek sayısı ise 25. dakikada Heung-Min Son'ten geldi.

Bu sonuçla Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir puan kaybı yaşayan Tootenham haftayı 56 puanla kapattı. Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.