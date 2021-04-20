MENÜ

ÖZET | Leeds United - Liverpool maç sonucu: 1-1

Premier Lig’in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kalırken maça "Avrupa Süper Ligi" protestoları damga vurdu

20 Nisan 2021, Salı 00:33 Son Güncelleme:
- A +
ÖZET | Leeds United - Liverpool maç sonucu: 1-1

Premier Lig’in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United’a konuk oldu. Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool’un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti. Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi’ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Karşılaşma, Liverpool’dan Mane’nin 31 ve Leeds United’dan Llorente’nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı. Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Son şampiyon Liverpool, puanını 53’e, Leeds United ise 46’ya yükseltti.

İlgili Haberler
Leeds United Liverpool'un adını anmadı: Merseyside Kırmızı'sı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...